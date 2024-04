Doi oameni de afaceri rusi au fost scoși de pe lista persoanelor sanctionate de Uniunea Europeana din cauza invaziei Rusiei in Ucraina. Doi miliardari ruși au fost scoși de pe lista persoanelor sancționate de UE, in urma unei decizii luate de Tribunalul General al Uniunii Europene. Magistrații au anulat pur și simplu miercuri sanctiunile impotriva lui Petr Aven si Mihail Fridman. Miliardari ruși scoși de pe lista persoanelor sancționate de UE Curtea de Justitie a Uniunii Europene a spus ca Fridman este „un finanțator de top din Rusia și o persoana activa in cercul lui Putin” atunci cand a fost…