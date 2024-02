Cubanezii fug, iar autoritățile îi cheamă înapoi Țarile din intreaga lume refuza sa primeasca inapoi solicitanții de azil respinși in Germania și UE. La cealalta extrema, comuniștii din Cuba implora, practic, sa-și aduca inapoi compatrioții care au emigrat ilegal in SUA. Exista un calcul in spate. Comuniștii din Cuba au anunțat creșteri importante ale unor prețuri și tarife: aproximativ 400% suprataxe pentru autobuzele regionale, 600% pentru biletele de tren și 470% pentru zborurile interne. Populația ar trebui sa plateasca combustibilul cu un preț de cinci ori mai mare. Nici macar noul presedinte radical, Javier Milei din Argentina nu ar fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

