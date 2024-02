Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte argentinian Javier Milei a acuzat "casta" politica din tara sa ca este responsabila de saracia care afecteaza, potrivit unui studiu universitar, peste 57% din populatia Argentinei.

- Țarile din intreaga lume refuza sa primeasca inapoi solicitanții de azil respinși in Germania și UE. La cealalta extrema, comuniștii din Cuba implora, practic, sa-și aduca inapoi compatrioții care au emigrat ilegal in SUA. Exista un calcul in spate. Comuniștii din Cuba au anunțat creșteri importante…

- Exista o singura persoana careia Javier Milei i se supune neindoielnic chiar si dupa ce a devenit cel mai puternic om din Argentina. Este vorba despre sora acestuia, pe care o numeste „El Jefe”, sau Seful, si de la care cere sfaturi in tot felul de chestiuni personale si guvernamentale, scrie Bloomberg,…

- Noul presedinte al Argentinei, Javier Milei , il invita pe Papa Francisc (87 de ani) in tara sa natala, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefului statului argentinian, in ceea ce pare a fi o ”ramura de maslin” intinsa suveranului pontif dupa criticile din ultimii ani la adresa acestuia, informeaza…

- Noul presedinte de dreapta al Argentinei, Javier Milei, a retras cererea tarii de aderare la grupul BRICS, informeaza Rador Radio Romania.Argentina s-a numarat printre mai multe tari care au dorit sa adere la grupul pe care liderii sai l-au prezentat ca pe o alternativa la G7. Cererea de aderare…

- Guvernul libertarianului de dreapta Javier Milei a promis nu doar reforme dure economice, ci și un raspuns dur pentru protestatarii care vor incerca sa i se opuna, scrie BBC. Organizatorii unei manifestații impotriva reformelor economice ale noului guvern argentinian vor trebui sa acopere costurile…

- Guvernul argentinian a anunțat, marți, un program dur de austeritate, prin care isi propune sa stabilizeze economia puternic afectata de o indatorare si o inflatie cronice, relateaza AFP, DPA și Agerpres.Intr-un prim pas al programului de „terapie de șoc” al noului președinte al țarii, Javier Milei,…

- Presedintele ales al Argentinei, Javier Milei, a declarat vineri ca inchiderea bancii centrale a tarii, un angajament de campanie emblematic, este o „chestiune nenegociabila”, potrivit unui comunicat al biroului sau postat pe platforma de socializare X, relateaza Reuters.Comentariile, ca raspuns…