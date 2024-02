Președintele Argentinei, Javier Milei, s-a lasat luat de val in timpul unei emisiuni de televiziune și a facut declarații care au lasat pe toata lumea cu gura cascata! Președinte Argentinei, Javier Milei, este catalogat ca fiind neconvențional, insa nimeni nu se aștepta la declarațiile pe care le-a facut recent, in cadrul unei emisiuni de televiziune. Șeful statului s-a infierbantat in fața camerelor de filmare și, dupa ce s-a desfacut la sacou, a spus nici mai mult, nici mai puțin, decat ca ”statul este o asociație criminala”! „Filozofic vorbind, sunt anarho-capitalist și de aceea simt un profund…