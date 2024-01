Stiri pe aceeasi tema

- Intrevederea, care va avea loc in marja unui summit european extraordinar privind bugetul UE, se va concentra in special pe acordul comercial in curs de negociere intre UE si Mercosur, masurile impuse fermierilor si sosirea produselor ucrainene in Uniune, a precizat presedintia franceza.Seful statului…

- Guvernul francez a renuntat vineri la planurile de a reduce treptat subventiile de stat pentru motorina destinata agriculturii si a promis o reducere a birocratiei si o relaxare a reglementarilor in materie de mediu, dar organizatiile de fermieri au spus ca nu este suficient si au promis ca vor intensifica…

- Aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au amenintat ca incepand de luni vor "asedia" Parisul, guvernul presedintelui francez Emmanuel Macron a acuzat duminica, 28 ianuarie, practicile de "concurenta neloiala" ale unor parteneri din Uniunea Europeana, precum Spania sau Italia, informeaza…

- Aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au amenintat ca incepand de luni vor „asedia” Parisul, guvernul presedintelui francez Emmanuel Macron a acuzat duminica ceea ce a numit practicile de „concurenta neloiala” ale unor parteneri din UE, precum Spania sau Italia, relateaza agentiile France…

- Aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au amenintat ca incepand de luni vor „asedia” Parisul, guvernul presedintelui francez Emmanuel Macron a acuzat duminica ceea ce a numit practicile de „concurenta neloiala” ale unor parteneri din UE, precum Spania sau Italia, relateaza agentiile France…

- Aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au amenintat ca incepand de luni vor "asedia" Parisul, guvernul presedintelui francez Emmanuel Macron a acuzat duminica ceea ce a numit practicile de "concurenta neloiala" ale unor parteneri din UE, precum Spania sau Italia, relateaza agentiile France…

- Aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au amenintat ca incepand de luni vor "asedia" Parisul, guvernul presedintelui francez Emmanuel Macron a acuzat duminica ceea ce a numit practicile de "concurenta neloiala" ale unor parteneri din UE, precum Spania sau Italia, relateaza agentiile France…

- Guvernul francez a renunțat la planurile de reducere treptata a subvențiilor de stat pentru motorina cumparata de agricultori și a anunțat și alte masuri pentru a-i mulțumi, dar acest lucru nu pare sa fie suficient pentru fermierii furioși care inconjoara Parisul și amenința in continuare sa se indrepte…