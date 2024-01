Protestul fermierilor care au blocat Parisul l-a pus pe jar pe Macron. Se întâlnește cu Ursula Von der Leyen Intrevederea, care va avea loc in marja unui summit european extraordinar privind bugetul UE, se va concentra in special pe acordul comercial in curs de negociere intre UE si Mercosur, masurile impuse fermierilor si sosirea produselor ucrainene in Uniune, a precizat presedintia franceza.Seful statului francez va avea, de asemenea, ocazia sa discute aceasta problema "in diverse formate cu toti colegii sai", a adaugat sursa citata, fara a da alte detalii."Presedintele s-a adresat in mai multe randuri pentru a-si manifesta opozitia foarte clara fata de incheierea acordului (Mercosur in conditiile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

