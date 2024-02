Pieţele financiare din Argentina încep să aibă încredere în noul lider libertarian al ţării, Javier Milei Pe fondul unei recesiuni economice dureroase si cu guvernul lipsit de numerar, Milei a facut din austeritatea dura un obiectiv cheie de la preluarea mandatului de presedinte, in decembrie, ajutand tara sa inregistreze in ianuarie primul excedent bugetar lunar, din mai mult de zece ani, aceasta fiind pe placul investitorilor, dupa ani de cheltuieli in exces. Acest lucru nu l-a ajutat sa se imprieteneasca cu guvernatorii sau sindicatele – ceea ce a dus la o crestere a protestelor – dar i-a atras pe investitori, impingand preturile unor obligatiuni la maxime ale ultimilor patru ani si reducand indicele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

