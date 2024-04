Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis luni un mesaj de condoleante dupa moartea lui Ilie Serbanescu . In mesajul sau, premierul Ciolacu a ținut sa sublinieze ca Ilie Șerbanescu a fost unul dintre cei mai apreciati si valorosi economisti romani. „Ilie Serbanescu a fost unul dintre cei mai apreciati si…

- Ilie Șerbanescu, fost ministru al Reformelor in guvernul Victor Ciorbea, a murit. „Ilie Serbanescu și-a dorit intotdeauna ceea ce a fost mai bine pentru țara”, scrie pe Facebook premierul Marcel Ciolacu.

- Ilie Serbanescu, economist și fost ministru al reformei in guvernul Victor Ciorbea, a decedat in urma unei lungi suferinte, la varsta de 81 de ani. “Cu Sfanta Impartașanie, pe care a primit-o chiar ieri, Ilie a plecat de langa noi. Dumnezeu sa-l ierte!”, este mesajul trimis, luni dimineața de soția…

- A murit Ilie Șerbanescu, economistul care a definit Romania ca o colonie a Vestului. Ilie Șerbanescu avea 81 de ani. El a murit in urma unei lungi suferinte. “Cu Sfanta Impartașanie, pe care a primit-o chiar ieri, Ilie a plecat de langa noi. Dumnezeu sa-l ierte!”, este mesajul trimis, luni dimineața…

- Cunoscutul cantareț Mile Povan a fost gasit in aceasta seara mort in locuința sa din zona UTA. Mihai Leric, cunoscut cu numele de artist, Mile Povan avea 31 de ani. Pe contul sau de Facebook, curg mesajele de condoleanțe de la prieteni: „Dumnezeu sa te odihneasca in pace frate bun ,intr-o zi o sa cantam…

- Politistul local din judetul Cisnadie, grav accidentat in timp ce dirija traficul intr-o zona cu pericol de inundatii, a murit, anunța marți Gheorghe Huja, primarul din Cisnadie.Primarul din Cisnadie, Gheorghe Huja, a transmis, marti, un mesaj de condoleante si apreciere.”Cu profunda tristete in inimile…

- Felicitare inedita pentru romani, de Dragobete, din partea Serviciului Roman de Informații. Care este mesajul viral transmis de SRI Felicitare inedita pentru romani, de Dragobete, din partea Serviciului Roman de Informații. Care este mesajul viral transmis de SRI Serviciul Roman de Informații a trimis…

- ”Industria romaneasca exista si se dezvolta! Cifrele ne arata ca anul trecut am exportat mai mult cu 1,3% si am importat mai putin cu 3,2%”, a scris premierul pe Facebook, dupa vizita la Santierul Naval Constanta. Prim-ministrul arata ca discutiile avute cu cei care lucreaza la Santierul Naval Constanta…