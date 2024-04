O LISTĂ DETALIATĂ Beneficiile pentru donatorii de sânge

Procesul de subscriere nu implică comisioane din partea băncilor intermediare, iar veniturile obținute din dobânzi sau câștigurile de capital sunt scutite de impozitare. The post O LISTĂ DETALIATĂ Beneficiile pentru donatorii de sânge first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]