Stiri pe aceeasi tema

- O biserica romaneasca din Belgia a fost pradata de hoți! Totul s-a intamplat la Parohia Ortodoxa Romana din Charleroi, in noapte de vineri spre sambata. Hoți au furat tot ceea ce li s-a parut valoros, inclusiv sfintele moaște. Insa, au fost și lucruri care le-au scapat hoților: ”sfintele vase, cutiile…

- Crestinii romano-catolici incep, miercuri, Postul Pastelui sau Postul Mare, transmite Agerpres. „Miercuri, 14 februarie, Miercurea Cenusii (post si abstinenta) incepem timpul Postului Mare, timp de pregatire pentru Solemnitatea Invierii Domnului”, transmite marti Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti.…

- Presedintele ANPC, Horia Constantinescu a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fostul primar al municipiului Constanta, Decebal Fagadau. "Pentru ca ne plac diminetile, pentru ca ne place cafeaua fierbinte, pentru ca ne plac proiectele de viitor, pentru toate acestea…

- Maslul este Taina prin care se impartaseste credinciosului in chip nevazut harul tamaduirii, alinarea durerilor trupesti, al intaririi sufletesti si al iertarii de pacatele ramase dupa spovedanie. A fost instituita de Insusi Mantuitorul Iisus Hristos dupa Invierea Sa din morti, cand S-a aratat Apostolilor…

- Crestinii sarbatoresc astazi Botezul Domnului, zi ce poarta numele de Epifania sau popular Boboteaza. Preotii oficiaza astazi in fata bisericilor slujba sfintirii apei, in amintirea botezului primit de Iisus Hristos in apele Iordanului. Despre semnificatia sarbatorii de astazi, ne vorbește Bogdan Neculau:…

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) reincepe campania gratuita de sterilizare și microcipare pentru cainii de rasa comuna cu deținatori din București. Anunțul a fost facut de reprezentanții Primariei Capitalei pe Facebook. Campania va incepe pe 13 ianuarie, cand o clinica…

- Procesul de tiparire a cupoanelor de pensie, care includ majorarea de 13,8%, a fost demarat in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de ministrul Muncii pe pagina de Facebook. Reprezentanții Ministerului Muncii ofera asigurari și susțin ca pana in luna ianuarie, beneficiarii vor primi sumele cuvenite…

- Rona Hartner, una dintre cele mai apreciate și iubite artiste de la noi, trece prin momente grele. Actrița a fost diagnosticata, din nou, cu cancer. Starea sa de sanatate s-a agravat brusc, iar sora artistei a transmis un mesaj dureros. „Buna seara, la toata lumea. Sunt Rinda, sora Ronei. Va scriu sa…