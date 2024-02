Stiri pe aceeasi tema

- Este revolta in Neamț dupa decizia anunțata de liderii Coaliției. Se pare ca liderii filialelor PSD si PNL nu-și doresc liste comune pentru alegerile locale si vor avea candidati separati atat la primarii cat si la Consiliul Judetean Neamt. Anunțul a fost facut de catre presedintele PSD Neamt, Daniel…

- Primaria Sectorului 3 organizeaza un targ dedicat celor care sarbatoresc Valentine’s Day, dar și tradiționala sarbatoare romaneasca de Dragobete, in perioada 13 februarie – 3 martie, la Hala Laminor. Vizitatorii „Laminor Love Wonderland!” se vor putea bucura de „un cadru de poveste”, unde ii asteapta…

- In Capitala sunt deschise, in prezent, noua șantiere Termoenergetica in toate cele șase sectoare ale orașului pentru modernizarea rețelei de termoficare. Anunțul a fost facut de catre primarul general Nicușor Dan pe pagina de Facebook. „In total, 77 de km de conducta magistrala vor fi inlocuiți anul…

- A fost promulgata legea de ratificare a Acordului dintre Romania și SUA privitor la recunoașterea reciproca a perioadelor de munca și a dreptului la pensie. Anunțul a fost facut de reprezentanții ministerului Muncii pe pagina de Facebook. Acest acord prevede valorificarea perioadelor lucrate atat in…

- Astazi se va turna covor asfaltic la intrarea pe strada Bucuresti, motiv pentru care incepand cu ora 10:00 se va restrictiona accesul pe aceasta strada din si dinspre bulevardul 1 Decembrie 1918.Lucrarile vor continua pe strazile adiacente bulevardului 1 Decembrie 1918. Vor fi instituite restrictii…

- Distribuție Energie Electrica Romania SA – Sucursala Brașov – anunța ca in perioada 11-22.12.2023 va executa lucrari de sapatura și pozare linie electrica subterana de medie tensiune, pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea, intre numerele 63 și bloc E9A, municipiul Brașov. Lucrarile se realizeaza prin…

- In mijlocul atmosferei festive din Parcul Tudor Arghezi din Sectorul 4 al Bucureștiului, targul „Poftim, din Romania!” a starnit curiozitatea și pofta de a savura bunatațile tradiționale romanești. Pana pe 3 decembrie 2023, vizitatorii au ocazia sa experimenteze o gama diversa de delicii locale, sub…

- Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement a confirmat ca lucrarile desfasurate in Parcul Tineretului de Primaria Sectorului 4, condusa de Daniel Baluța (PSD), au fost realizate fara aviz, au transmis reprezentantii USR Sector 4, joi, 30 noiembrie. Este vorba despre o suprafața de 156 metri patrați,…