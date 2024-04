Vești bune de la Consiliul Județean Ilfov pentru toți pensionarii! Tocmai ce au fost schimbate condițiile de care pot beneficia seniorii județului Ilfov pentru tratamentele dentare gratuite! Anunțul a venit pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Ilfov și are legatura cu lucrari dentare gratuite pentru pensionarii ilfoveni. Daca pana acum aceștia puteau sa iși […] The post Lucrari dentare gratuite, pe banii CJ Ilfov! Suma decontata a crescut appeared first on Puterea.ro .