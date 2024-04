Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, in calitate de lider de asociere (alaturi de Ministerul Transporturilor, Metrorex SA, Consiliul Judetean Ilfov si Sectorul 5 al Capitalei), anunta faptul ca incepand de, vineri, procedura de licitatie publica in vederea desemnarii proiectantului si constructorului/constructorilor…

- Primaria Sectorului 4 a anuntat vineri, 26 aprilie, ca procedura de licitatie pentru proiectarea si executia liniei de metrou M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, a devenit publica in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP). „Sectorul 4 al Municipiului București, in calitate…

- Lucrari de modernizare la mai multe drumuri vicinale și strazi in Baia de Aries: A doua licitație de aproape 6 milioane, lansata in SEAP Lucrari de modernizare la mai multe drumuri vicinale și strazi in Baia de Aries: A doua licitație de aproape 6 milioane, lansata in SEAP Primaria orașului Baia de…

- In Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP) apare documentatia de atribuire referitoare la licitatia publica in vederea desemnarii constructorului magistralei de metrou M4 Gara de Nord - Gara Progresul. Pentru realizarea acestui obiectiv, Primaria Sectorului 4 a depus deja cererea de finantare…

- Primaria Sectorului 4 in calitate de lider de asociere (alaturi de Ministerul Transporturilor, Metrorex SA, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 5 al Capitalei) a lansat in licitație noua linie de metrou M4, Gara de Nord-Gara Progresul. Magistrala M4 va avea 14 stații și va fi gata in 60 de luni, valoarea…

- Primaria Sectorului 4 a depus in SEAP proiectul noii magistrale de metrou M4, intre Gara de Nord 2 și Gara Progresul. Aceasta noua linie de metrou va costa 2,5 miliarde de euro și va fi construita in asociere de Primaria Sectorului 4, Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean Ilfov. Noua linie…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, și-a reconfirmat candidatura la Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), marți seara, in direct. Anuntul initial privind participarea la alegerile pentru Capitala, asteptat cu mult interes de numerosii sai sustinatori, l-a…

- Primaria Sectorului 4 a anunțat ca demareaza proiectul de construire a noii magistrale de metrou – M4, dintre Gara de Nord și Gara Progresul. Instituția condusa de Daniel Baluța este liderul asocierii cu Ministerul Transporturilor, Metrorex, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 5 al Capitalei. Primaria…