Nouă șantiere Termoenergetica, deschise în București, în prezent In Capitala sunt deschise, in prezent, noua șantiere Termoenergetica in toate cele șase sectoare ale orașului pentru modernizarea rețelei de termoficare. Anunțul a fost facut de catre primarul general Nicușor Dan pe pagina de Facebook. „In total, 77 de km de conducta magistrala vor fi inlocuiți anul acesta doar din fonduri nerambursabile, europene și naționale. La aceștia se vor adauga și alții lucrați din fondurile locale și ale Termoenergetica. Anul trecut, am schimbat 50 de km de conducta principala, dintre care 26,6 km cu fonduri nerambursabile”, afirma Nicușor Dan. La acest moment, municipalitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

