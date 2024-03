Stiri pe aceeasi tema

- USR, partidul care cat a fost la guvernare nu a facut decat sa blocheze totul și sa ceara oameni la pușcarie, incearca sa blocheze ascensiunea lui Cristian Popescu Piedone. Partidul securiștilor de la USR, dovedit ca nu a facut nimic cat a fost la guvernare și ca a blocat toate proiectele benefice pentru…

- Lucrarile din zona Calea Rahovei cu Ferentari 299 au fost finalizate cu succes, aducand o serie de imbunatațiri semnificative pentru locuitorii din zona. Proiectul a inclus: Instalarea de noi stalpi de iluminat public, oferind o vizibilitate sporita și un sentiment de siguranța sporit pe timpul nopții.…

- Robert Negoița, edilul de la Sectorul 3, a țipat la agenții Poliției Locale a Municipiului București, luni, 18 martie, in timp ce transmitea live, pe Facebook, de la lucrarile din fața primariei de sector. Negoița s-a enervat pentru ca primarul general Nicușor Dan a dispus oprirea lucrarilor pe Calea…

- Noul parc deschis sambata in municipiul Brasov, cunoscut sub numele „La Iepure”, amenajat recent cu peste 1 milion de euro, are nevoie de reparatii, fapt recunoscut de Primarie, care da asigurari ca toate deficientele vor fi imputate constructorului. Subiectul a fost ridicat de subprefectul Lucian Patrascu…

- Primaria Sectorului 5 continua lucrarile de modernizare a infrastructurii din sector. Ultima lucrare finalizata este cea de pe strada Ileana Cosanzeana, unde au fost realizate și locuri de parcare! Așadar, locuitorii din Sectorul 5 se pot bucura de 40 de noi locuri de parcare! Se intampla pe strada…

- Bateria reprezinta element principal pentru orice smartphone, mulți posesori alegandu-și modelul telefonului dupa autonomia acesteia. In schimb, modul in care o intreții poate sa influențeze mai mult calitatea de utilizare decat specificațiile din fabrica, motiv pentru care este necesar sa optezi doar…

- Un tramvai a deraiat, luni dupa-amiaza, pe Calea Rahovei din Bucuresti, circulatia liniilor 23 si 32 fiind blocata din aceasta cauza. Calatorii sunt preluati de linia naveta 632.Potrivit informatiilor postate pe reteaua X de STB SA, liniile 23 si 32 sunt blocate pe Calea Rahovei, in statia Piata…

- Lucrarile sunt in toi la Centrul Intermodal de Transport Buzau, construit pe locul fostului poligon de pe Calea Eroilor. Amenajarile sunt pe ultima suta de metri, iar in curand cladirea va fi recepționata, creandu-se astfel noi locuri de parcare pentru buzoieni. Un rol important al Centrului Intermodal…