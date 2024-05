Stiri pe aceeasi tema

- Un incident trist s-a petrecut astazi, pe data de 20 aprilie 2024, in Cluj-Napoca. Un copil in varsta de doar 2 ani a cazut de la etajul unui bloc. Minorul a fost transportat de urgența la spital. Iata cum se simte micuțul in aceste momente!

- Politistii din Neamt au deschis o ancheta cu privire la moartea unui copil de doi ani care a cazut intr-un lighean cu apa. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt au anuntat ca politistii au fost sesizati duminica dupa amiaza, de catre o femeie in varsta de 53 de ani, din Gadinti,…

- Tragedie la o stana, in Dolj. Un copil in varsta de numai de doi ani a murit dupa ce a baut o substanța toxica. In urma acestui incident, oamenii legii au deschis dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa.

- O tragedie de neimaginat a cutremurat Satu Mare, dupa ce un copil de doar 4 ani și-a pierdut viața intr-un accident infiorator. Micuțul a fost spulberat de un șofer beat in timp ce se afla pe bicicleta.

- Un barbat in varsta de 66 de ani și-a pierdut viața in dimineața zilei de luni dupa ce a fost lovit de o mașina. Accidentul mortal s-a produs in jurul orei 6.30, in apropiere de trecerea de pietoni de la Torino, din cartierul Burdujeni. Șoferul in varsta de 29 de ani, din Plopeni, care conducea un ...

- Polițistul local in varsta de 38 de ani din Cisnadie, județul Sibiu, ranit la jumatatea lunii februarie in timp ce dirija traficul intr-o zona cu pericol de inundatie, a murit in noaptea de luni spre marți, la spital. Accidentul s-a petrecut dupa ce un șofer de 55 de ani, cetațean strain, a pierdut…

- Noaptea trecuta, un incident tragic a avut loc in Cluj. O tanara in varsta de 20 de ani a decedat dupa ce a cazut de la inalțime, pe strada Henri Barbusse. Femeia a fost gasita fara suflare in fața unui bloc de locuințe.

- Un barbat in varsta de 35 de ani și-a gasit sfarșitul in timp ce se afla la munca. Mai exact, in timp ce lucra la demontarea unei macarale folosite pentru demolarea unui turn de apa din municipiul Slatina, ar fi fost lovit de un brat desprins de la aceasta.