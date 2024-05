Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a anunțat pe Facebook faptul ca a semnat protocolul de colaborare pentru alianța electorala la alegerile locale intre PSD și PNL in București. Gabriela Firea și Sebastian Burduja au semnat un protocol de colaborare pentru alianța electorala PSD PNL, deschizand astfel drumul catre o conducere…

- Gabriela Firea a facut anunțul pe Facebook:"Bucureștiul poate redeveni orașul dorit de oameni, o Capitala a viitorului. Pentru marile proiecte ale orașului este nevoie de o buna colaborare și acesta e sensul alianței electorale PSD PNL. Am semnat impreuna cu domnul Sebastian Burduja, președintele PNL…

- Capitala trebuie sa aiba un buget pentru bucureșteni și nu un buget al ambițiilor personale, transmit liderii organizațiilor PSD și PNL, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, intr-un comunicat comun de presa.

- Organizațiile PSD și PNL din București s-au intalnit marți in ședința comuna in care au stabilit colaborarea in Consiliul General al Municipiului București. Liderii celor doua organizații, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, prin consilierii generali ai ambelor formațiuni, au decis convocarea unei…

- Medicul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar București – propunerea PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, este prezent la Palatul Victoria pentru a purta discuții cu liderii coaliției. Potrivit unor surse politice, Gabriela Firea și Sebastian Burduja ar fi fost desemnați sa conduca campania…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, anunta ca PNL i-a sondat pentru Capitala pe Sebastian Burduja si Ionut Lupescu, PSD pe Gabriela Firea si Daniel Baluta, rezultatele fiind asteptate luni. El a precizat ca ulterior se va afce analiza in coalitie si se va lua decizia. ”Nu am reusit sa nominalizam un…

- In ciuda incercarilor de a impulsiona un proiect considerat nerealist, primarul se confrunta acum cu lipsa sprijinului si lipsa de majoritate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Aceasta situatie tensionata a determinat un apel la o noua majoritate, una bazata pe preocuparile si nevoile…