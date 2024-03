Sectorul 5 se bucură de iluminat public nou și spații verzi modernizate! Lucrarile din zona Calea Rahovei cu Ferentari 299 au fost finalizate cu succes, aducand o serie de imbunatațiri semnificative pentru locuitorii din zona. Proiectul a inclus: Instalarea de noi stalpi de iluminat public, oferind o vizibilitate sporita și un sentiment de siguranța sporit pe timpul nopții. Amplasarea de jardiniere moderne, contribuind la crearea unui spațiu verde mai estetic și mai placut. Realizarea acestui proiect este o dovada a eforturilor administrației Sectorului 5 de a imbunatați infrastructura locala și de a oferi un mediu mai bun pentru locuitori. Obiectivul administrației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

