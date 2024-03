O companie a statului roman anunța un proiect de reconstrucție a unei centrale electrice ”de cartier”, demolata in urma cu cațiva ani. Bucureștenii din cartierele Titan și Pantelimon vor primi caldura in urmatorii ani de la viitoarea Centrala Electrotermica Titan , unitate ce va fi ridicata pe terenul fostei CET demolata in 2017. Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie (SAPE), companie aflata in proprietatea Ministerului Energiei, a anunțat realizarea unei centrale ce utilizeaza gaze naturale, pe terenul ramas gol din Sectorul 3 al Capitalei. Aici urmeaza sa se construiasca o centrala…