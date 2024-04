Stiri pe aceeasi tema

- USR, partidul care cat a fost la guvernare nu a facut decat sa blocheze totul și sa ceara oameni la pușcarie, incearca sa blocheze ascensiunea lui Cristian Popescu Piedone. Partidul securiștilor de la USR, dovedit ca nu a facut nimic cat a fost la guvernare și ca a blocat toate proiectele benefice pentru…

- Cristian Popescu Piedone a explicat de ce il sprijina pe fiul sau la Primaria Sectorului 5. Conform acestuia, nu va exista niciun conflict de interese. Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidat la Primaria Capitalei , a facut la Romania TVA declarații intense despre motivul pentru…

- Municipalitatea din Sectorul 5 al Capitalei anunța un proiect gigant caștigat prin PNRR! Primaria va construi locuințe pentru tineri! Așadar, locuințe noi pentru tineri ridicate de Primaria Sectorului 5! Municipalitatea anunța cel mai ambițios plan caștigat prin PNRR! Tinerii din sector vor putea locui…

- Intr-o mișcare surprinzatoare, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat in cadrul emisiunii „Selectiv” de la postul de televiziune B1 TV ca fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va candida oficial la Primaria Sectorului 5. Aceasta decizie vine in contextul in care Cristian Popescu Piedone…

- SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. ofera un program de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase pentru locuitorii Sectorului 5 al Municipiului București. Deșeurilor voluminoase sunt deșeurile grele și de mari dimensiuni ce nu pot fi colectare prin modalitatea standard de colectare in cadrul programelor de…

- Actualul prefect al municipiului București, Rareș Hopinca, este in carți pentru a candida la unul dintre sectoarele Capitalei, din partea PSD. Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, vrea sa ajunga primar intr-unul dintre sectoare, dar nu in cel unde este președintele organizației PSD. Potrivit informațiilor…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a izbucnit intr-o postare pe rețelele de socializare. Edilul a dezvaluit grave nereguli in domeniul infrastructurii și salubrizarii. In postarea sa, Cristian Popescu Piedone a relatat cum, in timp ce efectua o inspecție de rutina a descoperit un șir de…

- Primaria Sectorului 5 a anunțat ca, incepand de maine, 6 februarie, directorii din cadrul instituției vor desfașura activitați pe teren in fiecare zi, incepand cu ora 15.00. Aceștia vor lucra in echipe de doi, acoperind cele 15 zone ale sectorului, cu scopul de a identifica și soluționa rapid eventualele…