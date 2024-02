Stiri pe aceeasi tema

- Hoț prins dupa patru luni de polițiștii din Alba Iulia: A furat din geanta unei enoriașe care participa la slujba, la o biserica Un barbat care a furat in urma cu patru luni din geanta unei femei a fost identificat in data de 8 februarie, de polițiștii din Alba Iulia. Identificarea lui a venit in urma…

- Polițiștii hunedoreni au pus mana pe hoțul care a pradat doua locașe de cult, un bar și un apartament prin forțarea ușii. Toate infracțiunile le-a comis in Petrila, in lunile decembrie 2023 și ianuarie 2024. „In urma activitaților investigative și de cercetare penala, polițiștii Compartimentului…

- Hackerii care au futat inclusiv buletinul premierului Marcel Ciolacu au trimis o cerere de rascumparare de pe adresa oficiala de e-mail a Camerei Deputaților, la scurt timp dupa atacul cibernetic. Printre datele compromise se afla și informații personale ale oficialilor, inclusiv buletinul lui Marcel…

- Astazi, incepand cu ora 14:00, Dinamo va juca al doilea amical din Antalya, cu Charleroi, locul 12 in prima liga din Belgia. Reporterii GSP vor transmite toate informațiile de la fața locului. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți…

- Cațiva barbați au furat o suma generoasa de bani din cutia milei a bisericii „Sfantul Dumitru” (Narcisa) din Bacau, chiar in timp ce Inaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, ținea slujba. Faptul ca mii de oameni vin la aceasta biserica in fiecare duminica a atras atenția hoților,…

- Un barbat care incerca sa fure elemente metalice de pe o platforma industriala din Fagaraș a murit electrocutat. Trupul a fost gasit carbonizat, scrie News.ro. Sambata, in jurul orei 21.00, politistii au fost sesizati printr-un apel de urgenta ca un barbat s-ar fi electrocutat in timp ce incerca sa…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a declarat in legatura cu anchetarea de catre DNA a arhiepiscopului Tomisului, Teodosie , ca „sanctionarea si combaterea acestui flagel societal, coruptia, care poate afecta inclusiv Biserica, este in primul rand o datorie morala”. „Autoritatile…

- In județul Covasna, mai exact in Baraolt, acolo unde nu de mult „trona” o comunitate romaneasca importanta, asistam la o schimbare dramatica. Invațamantul cu predare in limba romana și biserica ortodoxa din zona se confrunta cu un declin alarmant, punand sub semnul intrebarii identitatea culturala a…