- Armenia si Azerbaidjanul s-au acuzat reciproc, marti, ca au lansat tiruri de arma peste frontiera comuna, incident soldat cu doi morti in randul soldatilor armeni, potrivit autoritatilor de la Erevan, transmite France Presse, potrivit Agerpres. Marti dimineata, ''unitati ale fortelor azere au deschis…

- Din informațiile existente, incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 18.00, pe Rue Lacaille, nu departe de Porte de Hal.Atacatorii au fugit de la fața locului și sunt cautați de poliție. Viețile celor doi raniți sunt in pericol.„Am fost informați ca au fost auzite impușcaturi pe rue Lacaille…

- Cel puțin 100 de oameni au murit in orasul iranian Kerman, unde s-au produs doua explozii in mijlocul mulțimii care participa la comemorarea generalului Soleimani, ucis in 2020. Sunt și peste 170 de raniți. Televiziunea publica a anuntat ca a fost vorba de atacuri teroriste. Nimeni nu a revendicat,…

- Cel putin sase persoane au fost ucise vineri dimineata in nord vestul Mexicului in cursul unui nou atac armat in timpul unei petreceri private care l a vizat de aceasta data pe presupusul lider al unei bande criminale, a informat Parchetul, noteaza AFP. Cel putin sase persoane au fost ucise vineri dimineata…

- Un schimb de focuri de arma a avut loc azi la Universitatea din Praga si exista un numar nespecificat deocamdata de morti si raniti. In acest moment, un singur roman evolueaza in capitala Cehiei, Andres Dumitrescu, la Slavia Praga Mai mulți studenti din Universitate au anunțat ca sunt blocati in clase,…

