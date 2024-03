Stiri pe aceeasi tema

- Milutinovici a murit intr-un spital din Turcia, unde se afla la tratament"Cu regret și tristețe am aflat de trecerea in neființa a celui care a fost un bun coleg social-democrat, Eugen Milutinovici, fost consilier județean al PSD și secretar general al PSD Timiș.Dumnezeu sa il odihneasca in pace!Condoleanțe…

- Primarul orașului Victoria, Camelia Bertea, a trecut la PSD pe motivul ca a primit sprijin de la social democrați pentru proiectele de dezvoltare ale orașului sau. In plus, a menționat ca majoritatea echipei de la USR a trecut la PSD. Astazi am facut un pas politic important Camelia Bertea, primar al…

- A murit Vasile Diba, primul campion olimpic si mondial roman la kaiac. Legenda sportului romanesc a decedat, marți, la varsta de 69 de ani. Anunțul morții lui Vasile Diba a fost facut de catre Clubul Sportiv Dinamo. „Astazi, sportul romanesc a mai pierdut un mare campion! Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti…

- Biserica Ortodoxa Romana din Charleroi (Belgia) a fost pradata de hoți vineri noaptea, aceștia furand toate crucile, sfeșnicele, candelele, cadelnița, dar si cutia cu sfintele moaște ale sfinților inchisorilor comuniste . Anuntul a fost facut pe pagina sa de Facebook de parintele Bogdan Florin Vlaicu…

- Filiala de Timiș a AUR sare in aer! Doi membri cu funcții importante au decis sa demisioneze la numai cateva zile distanța! Purtatorul de cuvant al AUR Timiș, Cornel Iureș, a decis sa demisioneze din partid acum cateva zile.Aceeași decizie a fost luata și de Ovidiu Szime, președintele AUR Timișoara,…

- Mihai Albu a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare ca fratele lui a murit. E pentru prima oara cand creatorul de pantofi vorbește despre Lecinius, in spațiul public nu s-a știut ca acesta are un frate. In varsta de 61 de ani, Mihai Albu trece printr-o perioada grea, de suferința. Creatorul…

- Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor, unde au ars de vii 8 oameni, a postat noaptea trecuta pe pagina de Facebook a pensiunii un lung mesaj pe care-l numește „spovedanie publica”. In mesaj, Dinicu susține ca avea toate masurile luate pentru a se evita o astfel de tragedie si acuza „o mana…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a afirmat pe pagina sa de Facebook, dupa ce a promovat pensiunea Ferma Dacilor, unde sase persoane au murit intr-un incendiu, ca de la ce a mancat acolo si promovarea produselor romanesti pana la incendiu…