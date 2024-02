Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare. Un barbat de 30 de ani a murit, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes".

- In urma impactului extrem de violent, a izbucnit un incendiu și autoturismele a fost cuprinse de flacari.Doi tinei, de 16, respectiv 19 ani, au murit carbonizați. Cei doi se aflau in autoturism. Șoferul TIR-ului a fost transportat la spital, in stare de șoc. "In data de 30 ianuarie 2024, la ora 09:45,…

- Un accident teribil a avut loc, marți dimineața, in județul Olt. Un tanar in varsta de 22 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a fost spulberat de un sofer in varsta de 74 de ani care nu a acordat prioritate.

- La data de 29 ianuarie 2024, in jurul orei 12:20, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul National 65 European 574, in afara orasului Bals, a avut loc un eveniment rutier.Potrivit IPJ Olt, la fata locului, s au deplasat politistii rutieri…

- In aceasta dimineața, un teribil accident a avut loc in județul Ilfov. In urma impactului violent dintre un TIR și un autoturism, un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața. Ei bine, tragedia a avut loc pe DN2, la km 22+800, in apropierea localitații Șindrilița, intre un autotren și un autoturism.

- Un accident cumplit a avut loc, in urma cu puțin timp, pe DN 1, la Nistoresti. Impactul s-a produs dupa ce un autoturism ar fi intrat in coliziune cu semiremorca unui TIR care era stationat. Un barbat in varsta de 71 de ani și-a pierdut viața.

- Un barbat de 29 de ani a murit, iar un tanar de 20 de ani a fost ranit, intr-un accident rutier produs in judetul Mehedinti. Masina in care se aflau cei doi s-a rasturnat, iar politistii au stabilit ca soferul – barbatul care a mjurit – avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit news.ro.IPJ Mehedinti…

- Accident cumplit, in urma cu puțin timp, pe E70, pe raza localitatii Peretu, județul Teleorman! In urma impactului violent dintre doua autoturisme, o fata de 19 ani a murit si alte trei persoane au fost grav ranite.