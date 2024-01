Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani a murit, iar alte doua persoane, o femeie si un barbat, au fost raniti, in urma unui accident rutier produs intre un TIR si o camioneta, in judetul Timis, la Cosava, pe drumul national care preia tot traficul de pe autostrada, spre Deva, in lipsa unui tronson al soselei de mare…

- Un camion a lovit, marti, un limitator de inaltime de pe DN 6, in judetul Olt, iar acesta a cazut peste un autoturism. Trei persoane aflate in masina au fost ranite, una dintre ele fiind supusa manevrelor de resuscitare. O alta victima este incarcerata, iar cea de-a treia se afla in afara autoturismului.…

- Un șofer de 27 de ani a murit, vineri noapte, dupa ce a incercat cu autoturismul pe care il conducea o depașire neregulamentara și a intrat intr-un TIR, pe DN 15B, in localitatea Petru Voda, județul Neamț, relateaza Știri Neamț. „Polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce un tanar, in varsta de 27…

- Un accident cumplit a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in județul Gorj. O femeie și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce o mașina s-a rasturnat, intr-un șanț, pe DN 67 B, pe raza comunei Capreni.

- Un accident cumplit a avut loc, joi dimineața, in județul Gorj. Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața, in urma impactului dintre autoturismul sau și un autotren. Alte doua persoane au ajuns de urgența la spital, prezentand rani pe suprafața corpului.

- Un grav accident rutier a avut loc astazi in localitatea Titesti judetul Arges. Potrivit ISU Arges, pentru gestionarea situatiei de urgenta, la fata locului sunt alocate o autospeciala de interventie cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare, trei echipaje SMURD de prim ajutor calificat,…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un accident rutier in județul Suceava, dupa ce mașina sa s-a rasturnat, conform Mediafax.ISU Suceava a fost anunțat la ora 2:30 despre producerea unui accident rutier pe un drum in localitatea Petia, la ieșire spre localitatea…

- Un barbat de 29 de ani a murit, iar un tanar de 20 de ani a fost ranit, intr-un accident rutier produs in judetul Mehedinti. Masina in care se aflau cei doi s-a rasturnat, iar politistii au stabilit ca soferul – barbatul care a mjurit – avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit news.ro.IPJ Mehedinti…