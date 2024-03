Stiri pe aceeasi tema

- Geanina era in mașina cu doi prieteni atunci cand a murit intr-un accident provocat chiar de unul dintre ei. Sebi, un tanar de 23 de ani, se afla la volanul mașinii lui, atunci cand ar fi condus cu viteza. Andra se afla pe scaunul din dreapta.

- Specialisti din mai multe domenii au vorbit sambata, la o conferinta organizata la Bucuresti, despre dependente si despre felul in care ele pot fi tratate, potrivit Radio Romania Actualitați..Seful sectiei de psihiatrie de la Spitalul Militar Central, doctorul Octavian Vasiliu, avertizeaza ca dependentele…

- Politistii au stabilit ca soferul care a provocat accidentul rutier de la Mihail Kogalniceanu, in judetul Constanta, marti seara, nu avea permis de conducere, iar acesta si un pasager au murit dupa ce au intrat intr-un TIR, potrivit news.roReprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta…

- Șofer de 25 ani din Teiuș, suspectat de polițiști ca ar fi consumat substanțe interzise Un tanar de 25 de ani din Teiuș este cercetat de polițiști, dupa ce a fost testat cu aparatul drugtest, indicand ca exista posibilitatea ca acesta sa fi consumat substanțe interzise. Potrivit IPJ Alba, duminica,…

- Barbatul stabilit in Italia s-a intors acasa de sarbatori și a intrat in plin cu mașina intr-o ambulanța privata de transport pacienți la dializa, in care se aflau 5 pacienți. Printre ei, și priarul din localitatea Gradinari, județul Olt, Mihai Ioana, in varsta de 61 de ani.Șoferul a fost prins și dus…

- Pe numele șoferului de 32 de ani care s-a urcat baut și drogat la volan și a provocat un accident soldat cu moartea primarului din Gradinari, județul Olt, a fost emis mandat de arestare. Polițiștii nu l-au mai gasit insa și il cauta, existand banuiala ca a parasit deja țara. Tanarul, de 32 de ani, din…

- Șofer de 23 de ani din Blaj, suspectat de polițiști ca ar fi consumat substanțe interzise Un tanar de 23 de ani din Blaj, este cercetat de polițiști, dupa ce a fost testat cu aparatul drugtest, indicand ca exista posibilitatea ca acesta sa fii consumat substanțe interzise. Potrivit IPJ Alba, marți,…

- Noaptea trecuta, un accident grav a avut loc pe DJ 606 A, in comuna Balacița. O tanara in varsta de 16 ani a murit dupa ce un tanar in varsta de 21 de ani care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice și fara permis, a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a rasturnat intr-un șanț. Andrada…