- Geanina era in mașina cu doi prieteni atunci cand a murit intr-un accident provocat chiar de unul dintre ei. Sebi, un tanar de 23 de ani, se afla la volanul mașinii lui, atunci cand ar fi condus cu viteza. Andra se afla pe scaunul din dreapta.

- UPDATE: Primele informații de la fața locului arata ca un TIR a derapat și s-a rasturnat peste o duba. Șoferul, un covasnean de 48 de ani, a murit pe loc. Barbatul transporta pui vii, in momentul in care un TIR care venea din sens opus a derapat și s-a rasturnat efectiv peste el, strivindu-l. Din …

- Un sofer din Braila care a condus baut si a provocat un accident in urma caruia a murit o fata de 16 a fost arestat preventiv. Magistratii Judecatoriei Faurei au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a tanarului de 23 de ani dupa ce, duminica, acesta a fost retinut pentru 24 de ore. Tanarul s-a…

- In urma impactului extrem de violent, a izbucnit un incendiu și autoturismele a fost cuprinse de flacari.Doi tinei, de 16, respectiv 19 ani, au murit carbonizați. Cei doi se aflau in autoturism. Șoferul TIR-ului a fost transportat la spital, in stare de șoc. "In data de 30 ianuarie 2024, la ora 09:45,…

- Un șofer de 27 de ani a murit, vineri noapte, dupa ce a incercat cu autoturismul pe care il conducea o depașire neregulamentara și a intrat intr-un TIR, pe DN 15B, in localitatea Petru Voda, județul Neamț, relateaza Știri Neamț. „Polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce un tanar, in varsta de 27…

- Soferul unui autoturism a murit, joi, in urma unui accident rutier produs pe DN 67, circulatia fiind blocata, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane."Pe DN 67 Targu Jiu - Ramnicu Valcea, la kilometrul 107+100 de metri, in apropierea localitatii Campu Mare, judetul Gorj, a avut loc o coliziune…

- O tragedie a avut loc in noaptea de Craciun Un tanar de 24 de ani a murit intr un cumplit accident, iar trei persoane, printre care si doi adolescenti au ajuns la spital. Soferul care conducea autoturismul, un tanar de 21 de ani era baut. Potrivit IPJ Iasi, la data de 25.12.2023, in jurul orei 02.20,…