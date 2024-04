Stiri pe aceeasi tema

- ANSVSA a efectuat mai multe controale la operatorii din Cluj și alte județe care comericalizeaza pește și produse de pescuit. Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 13 sanctiuni contraventionale, in valoare de 149.400 lei, dupa o actiune de verificare a originii si trasabilitatii pestelui si a produselor…

- In data de 10 Aprilie 2024, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunța ca a desfașurat o acțiune de verificare a originii și trasabilitații peștelui și a produselor din pescuit in mai multe județe din țara. Au fost verificați 57 de operatori in: Cluj, Bacau,…

- ”Autoritatea Naționala Fitosanitara a prelevat și a analizat in anul 2023, un numar total de 2.122 de probe de legume, din care 1.323 probe au fost analizate la Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante și Produse Vegetale ( LCRPPPV ) – București și 799 probe la Laboratorul Regional…

- ”Autoritatea Naționala Fitosanitara a prelevat și a analizat in anul 2023, un numar total de 2.122 de probe de legume, din care 1.323 probe au fost analizate la Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante și Produse Vegetale ( LCRPPPV ) – București și 799 probe la Laboratorul Regional…

- Razboiul din Ucraina a menținut și in 2023, la Centrul pentru Azilanți din Galați, o creștere a numarului refugiaților ucrainieni care au solicitat protecția statului roman, dar majoritatea cererilor de acordare a unei forme de protecție au fost inregistrate din partea unor solicitanți din Siria, Irak,…

- La finalul anului trecut, in Romania existau 110.355 de prosumatori, dupa cum arata datele oficiale centralizate de ANRE. Puterea lor instalata a ajuns la un total de 1.442 de MW, același cu puterea cumulata a celor doua reactoare nucleare de la Cernavoda. Din totalul prosumatorilor, 95.205 sunt persoane…

- Anul scolar 2023-2024 pastreaza vacanta mobila din luna februarie, astfel ca elevii au o vacanta de o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie – 3 martie 2024. Ministerul Educatiei a publicat harta vacantelor din februarie 2024 pentru…