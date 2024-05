Stiri pe aceeasi tema

- Finala Cupei Romaniei Betano dintre Corvinul Hunedoara și Oțelul Galați se joaca ACUM la Sibiu, in fața a 12.000 de spectatori. Cele doua galerii au creat o atmosfera de vis inainte de startul partidei. Fanii Corvinului au pregatit o scenografie speciala pentru a marca acest moment istoric. Duelul galeriilor…

- Un tren special ii va transporta pe suporterii echipei Oțelul Galați la Sibiu. Fanii vor participa la finala Cupei Romaniei la fotbal. Partida cu Corvinul Hunedoara va avea loc pe 15 mai, potrivit mediafax.Aproximativ 1.000 de suporteri se vor afla in trenul care va pleca din Galați.

- Gloria Buzau și Unirea Slobozia se intalnesc marți, in etapa #9 din play-off-ul Ligii 2. Partida va incepe la 19:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Gloria Buzau devine a doua echipa promovata matematic in Superliga daca obține cel puțin un punct.Unirea Slobozia a…

- Unirea Slobozia o infrunta in aceste momente pe Corvinul Hunedoara, in etapa 8 a play-off-ului ligii secunde. Gazdele sunt deja promovate matematic in Superliga, in vreme ce hunedorenii nu au drept de promovare indiferent de locul ocupat. Partida a inceput la ora 12:00, este live pe GSP.ro și televizata…

- Gloria Buzau - Corvinul Hunedoara, meci contand pentru etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 2, va avea loc astazi, de la ora 19:00. Partida va fi transmisa liveTEXT de catre GSP.ro și redata in direct de catre FRF TV. Lupta pentru promovarea in Superliga continua, chiar daca primul verdict a fost furnizat.…

- Corvinul Hunedoara și CS Mioveni se intalnesc incepand cu 12:30, in primul meci al rundei cu numarul #5 din play-off-ul ligii secunde. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Apasa AICI pentru a vedea programul intregii etape din play-off CSC…

- Corvinul Hunedoara - Oțelul Galați e finala Cupei Romaniei Betano. Partida care avea loc pe 15 mai, la Sibiu, va avea mize uriașe, atat financiare, cat și sportive. Ultimul act al Cupei Romaniei va fi unul inedit. Vor fi fața in fața Corvinul, o echipa din Liga 2 fara drept de promovare in Superilga,…

- Saptamana aceasta, Gloria Buzau incepe bataliile finale pentru accederea in primul eșalon fotbalistic. Joi, 28 martie, de la ora 19:00, elevii lui Andrei Prepelița vor avea prima confruntare in deplasare, impotriva formației Corvinul Hunedoara. Partida va fi transmisa in direct de televiziunile de specialitate…