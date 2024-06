Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE… Ioan Ciupilan este vechiul, dar si noul primar al municipiului Husi. Procentul cu care si-a devansat competitorii a fost unul categoric, de 59,6% din totalul voturilor exprimate. Rezultatul arata, practic, faptul ca majoritatea husenilor, in ceea ce priveste primarul orasului, nu au avut…

- NEMULȚUMIRI… O problema stridenta cu care se confrunta cei aproximativ 4000 de locuitori ai comunelor Bunești-Averești și Boțești este lipsa transportului public. Singura legatura cu municipiul Huși și cu municipiul reședința de județ este ocazia, adica metoda “ia-ma nene”, care insa este extrem de…

- CONTROVERSA… Unitatea Militara de la Husi surprinde in aceste zile cu un anunt interesant cu privire la angajarea de soldati profesionisti! Concret, Batalionul 202 Aparare C.B.R.N. „General Gheorghe Teleman” anunta ca deruleaza in prezent, pana pe 3 iunie, o campanie de recrutare in vederea angajarii…

- DISCUTII… Cinematograful „Dacia”, ale carui usi s-au deschis si deja au avut loc in incinta proaspat modernizata cateva evenimente cu public, inca nu si-a pus la punct mecanismul de functionare. Executivul local a anuntat ca va angaja prin concurs primii lucratori si, in plus, nu e lamurit nici programul…

- PRINSI… Doua persoane, banuite ca ar fi inselat mai multe persoane, carora le ofereau spre vanzare produse fictive, au fost retinute de politistii de investigare a criminalitatii economice din Vaslui, in urma a patru perchezitii domiciliare. Femeia, in varsta de 32 de ani, din municipiul Vaslui, si…

- UIMITOR… Un eveniment extraordinar se afla in plina pregatire la Husi, iar surprizele pe care organizatorii vor sa le insereze in desfasurator nu doar ca vor fi pe placul localnicilor, dar si onoreaza Husul! Este vorba despre faptul ca in „orasul dintre vii”, in perioada 2 – 7 aprilie, va avea loc faza…

- UPDATE: ZI NEFASTA… Cei cinci tineri, victime ale accidentului de la Padureni (n.r. inițial s-a spus ca evenimentul s-a produs la Valeni, localitate din comuna Padureni) sunt din Huși! Toți sunt elevi sau studenți deosebiți, care insa, intr-o clipa nefasta, au vazut moartea cu ochii. Veneau de la un…

- INTERES… Primaria municipiului Huși a publicat pe site-ul propriu, pentru consultarea cetațenilor, „Strategia de Dezvoltare a municipiului Huși pentru perioada 2023 – 2030”, iar cei interesați sa participe activ la viața cetații sunt chemați sa trimita instituției sugestii și pareri, fața de cele consemnate…