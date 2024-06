Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de extrema dreapta francez Adunarea Nationala (RN) primeste 34% din intentiile de vot pentru alegerile legislative anticipate, cu peste 15 puncte mai mult decat in urma cu doi ani, potrivit unui sondaj publicat luni, la o zi dupa anuntul neasteptat al dizolvarii Adunarii Nationale (parlamentul…

- Ascensiunea unor partide nationaliste, considerate mai favorabile Rusiei, atat in Franta, cat si in Uniunea Europeana (UE), in urma alegerilor europene, va fi urmarita „cu atenție” in Federația Rusa, a anunțat, luni, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza AFP, citata e News.ro.„Majoritatea…

- Alegerile reprezinta un risc uriaș pentru democrația din Franța, afirma Mireille Clapot, care a fost, pana la dizolvarea parlamentului de catre președintele Macron, deputat in Adunarea Franței din partea partidului Renașterea al președintelui Macron.

- Victorie categorica a extremei dreapta in Franta, urmata de un anunt-bomba al presedintelui Emmanuel Macron ca dizolva Adunarea Nationala si convoaca alegeri anticipate. Formatiunea Rassemblement National, condusa de Marine Le Pen, a obtinut 30% din voturi, de doua ori mai mult decat partidul presedintelui.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a dizolvat duminica Parlamentul francez, in urma infrangerii zdrobitoare a partidului sau in fața partidului de extrema dreapta Adunarea Naționala in alegerile europene. Primul tur al alegerilor va avea loc pe 30 iunie, iar cel de-al doilea va avea loc pe 7 iulie.…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala – Rassemblement National (RN), al lui Marine Le Pen, a caștigat in mod clar alegerile europarlamentare din Franța, arata sondajele efectuate la ieșirea de la urne, potrivit agenției Reuters. Rassemblement National (RN) a obținut peste 32 la suta din voturi…

- Adunarea Nationala (RN) a Marinei Le Pen, de extrema dreapta, a obtinut intre 31,5% si 32,4% din voturi (31 de mandate) la alegerile europene de duminica din Franta, mai mult decat dublu fata de partidul presedintelui Emmanuel Macron, care se claseaza pe locul al doilea cu 15,2% din voturi (14 europarlamentari),…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN) din Franta va interzice valul islamic in spatiile publice daca va castiga alegerile prezidentiale din 2027, a declarat duminica deputatul Jean-Philippe Tanguy, membru al conducerii formatiunii si colaborator apropiat a liderei partidului, Marine Le…