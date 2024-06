APIA Vaslui prelungește termenul de depunere a cererilor de plată TERMEN… Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca termenul de depunere a Cererilor de plata, in cadrul Campaniei 2024, a fost prelungit pana la data de 12 iunie 2024 inclusiv, in conformitate cu noile prevederi legale. Prelungirea termenului vine in sprijinul fermierilor care, din motive neimputabile lor, inca nu au depus Cererile de plata […] Articolul APIA Vaslui prelungește termenul de depunere a cererilor de plata apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

