- Antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, Florin Maxim, a afirmat, marti, ca formatia sa este ca o Cenusareasa a fotbalului romanesc, creand emulatie odata cu accederea in finala Cupei Romaniei, pe care o va disputa miercuri, cu Otelul Galati, potrivit Agerpres.

- Florin Maxim, antrenorul de la Corvinul Hunedoara, a vorbit despre parcursul fabulos al echipei lui in Cupa Romaniei Betano. Echipa din Liga 2 a va juca in finala cu Oțelul, miercuri de la 20:30. Corvinul - Oțelul, finala Cupei Romaniei, are loc miercuri, de la 20:30, la Sibiu. Partida va fi liveTEXT…

- Ioan Andone (64 de ani) a vorbit la „Prietenii lui Ovidiu” despre situația sa actuala de la Corvinul Hunedoara și-a dezvaluit ca din sezonul viitor actuala finalista a Cupei Romaniei va avea drept de promovare in Superliga Corvinul Huneoada este surpriza placuta a actualului sezon de Cupa Romaniei Betano.…

- Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara, a oferit o prima reacție dupa ce și-a dus echipa in finala Cupei Romaniei, dupa 3-1 cu FC Voluntari. Finala are loc pe 15 mai, la SibiuCealalta semifinala se joaca joi: Oțelul - U Cluj, de la ora 20:30 Tehnicianul a vorbit despre performanța hunedorenilor…

- Corvinul Hunedoara e in finala Cupei Romaniei Betano, dupa 3-1 cu FC Voluntari. La finalul meciului, elevii lui Florin Maxim au repetat fotografia virala de la meciul din sferturi, 4-0 cu CFR Cluj. Finala are loc pe 15 mai, la SibiuCealalta semifinala se joaca joi: Oțelul - U Cluj, de la ora 20:30 Fotbaliștii…

- Corvinul Hunedoara - Voluntari, prima semifinala din Cupa Romaniei, se joaca astazi, de la 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. In sferturi, Corvinul Hunedoara a invins-o fara drept de apel pe CFR Cluj, scor 4-0Voluntari a trecut la penalty-uri de FCU Craiova.…

- Agentul Bogdan Apostu, cel care se ocupa de toate transferurile de la Corvinul, a intervenit telefonic la GSP Live și a comentat victoria istorica a divizionarei secunde din „sferturile” Cupei Romaniei, 4-0 cu CFR Cluj. Apostu, implicat in proiectul CS Corvinul inca de la inceput, a asistat de pe stadion…

- Mircea Lucescu (78 ani) a fost invitat special la duelul de la Hunedoara, fiind cel care a dat lovitura de start. Corvinul Hunedoara a umilit-o pe CFR Cluj, scor 4-0, și s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei. Dupa acest rezultat dezastruos Mircea Lucescu l-a „taxat” pe Panagiotis Tachtsidis…