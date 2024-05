Stiri pe aceeasi tema

- ”In urma unui apel la 112 a fost anuntat un accident feroviar care s-a produs in orasul Targu Frumos. Evenimentul s-a produs intre trenul Iasi - Bacau 5415 si un auturism, in care se afla doar conducatorul autoturismului. A rezultat o singura victima constienta, neincarcerata. Victima prezinta doar…

- Un grav accident rutier a avut loc, joi dimineata, pe DN 55, pe raza localitatii Sadova, judetul Dolj, in urma caruia o persoana a decedat si alte cinci au fost ranite.Potrivit ISU Dolj, in accident au fost implicate doua autoturisme."Pentru interventie si acordare ajutor medical au fost trimise urmatoarele…

- 5% șanse sa mai mearga vreodata. Așa sunau cele mai optimiste evaluari cu privire la Nicușor Stroe, in varsta de numai 19 ani. Am spus: așa ceva nu se poate! Va vom arata tuturor ca noi il vom pune pe picioare! Și am reușit, in mai puțin de 8 luni.

- Polițiștii maramureșeni au acționat in acest weekend pe arterele intregului județ, in vederea asigurarii in condiții optime a traficului rutier, fiind constatate zilnic nereguli privind circulația de drumurile publice. In aceasta perioada au fost constatate 10 infracțiuni la regimul circulației. Cinci…

- In cursul nopții, pe Calea Zimandului din municipiul Arad a avut loc un accident de circulație. Evenimentul rutier a avut loc intre un TIR și o motocicleta. Un tanar de 18 ani, motociclist, a murit. „In aceasta noapte, in jurul orei 01:30, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina in…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Feldru, unde o fetița a fost lovita de o mașina. Aceasta a suferit mai multe traumatisme, urmand sa fie transportata la spital. Un echipaj de prim ajutor SMURD și un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD au intervenit in aceasta dimineața…

- Un transport ilegal de material lemnos a fost depistat, ieri, de polițiștii orșoveni, dupa un control al unui ansamblu de vehicule. Ansamblul de vehicule incarcat cu lemne era condus de un barbat de 41 de ani, din Drobeta-Turnu Severin. Potrivit IPJ Mehedinti , șoferul nu a respectat obligația de a…

- La fata locului intervine Detasamentul Medgidia cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma 1 ASAS si 1 SMURD B2.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dorbogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un accident rutier cu un autoturism rasturnat in afara partii…