Stiri pe aceeasi tema

- Urmand pașii de mai jos veți putea prepara o rețeta perfecta de brioșe cu ciocolata, cu efect lava cake.In plus, daca veți ține cont și de sfaturile oferite, cu siguranța vor ieși cele mai gustoase brioșe cu ciocolata, cu efect lava cake, preparate așa cum se cuvine.Rețeta de Brioșe cu ciocolata, cu…

- Urmand pașii de mai jos veți putea prepara o rețeta perfecta de brioșe cu ciocolata, cu efect lava cake.In plus, daca veți ține cont și de sfaturile oferite, cu siguranța vor ieși cele mai gustoase brioșe cu ciocolata, cu efect lava cake, preparate așa cum se cuvine.Rețeta de Brioșe cu ciocolata, cu…

- Specialiștii vorbesc despre alimentele și bauturile care pot provoca aceste probleme. Umflarea picioarelor și gleznelor este o afecțiune medicala cunoscuta sub numele de edem și apare atunci cand se acumuleaza lichid in țesuturi. Afla care este rolul dietei in aceasta situație, potrivit specialiștilor.Ce…

- Mare parte din calitatea vieții somnului nostru este alimentata in de alimentele și bauturile pe care le consumam seara. Mai jos iți prezentam ce este recomandat sa facem, sau nu, inainte de a ne pune la somn. Alimentele care trebuie excluse inainte de somnNutriția și odihna sunt strict legate, așa…

- Mare parte din calitatea vieții somnului nostru este alimentata in de alimentele și bauturile pe care le consumam seara. Mai jos iți prezentam ce este recomandat sa facem, sau nu, inainte de a ne pune la somn. Alimentele care trebuie excluse inainte de somnNutriția și odihna sunt strict legate, așa…

- Peste 70.000 de romani sunt diagnosticati cu boala Parkinson, sustin specialistii care afirma ca identificarea simptomelor in etapele initiale ale instalarii si diagnosticarea afectiunii inainte ca manifestarile sa devina foarte vizibile sunt esentiale pentru un management eficient, transmite Agerpres.…

- “Votul este singura noastra arma”, este concluzia discursului caștigator al concursului de discursuri pentru liceeni “Puterea Cuvintelor”. 15 elevi au participat, luni, la concursul organizat de Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universitații “Ovidius” din Constanța, unde au discutat…

- Este vorba de Proiect de hotarare nr.73 21.03.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitie "Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer". Reabilitarea propusa va viza, in mod special, cresterea confortului…