- Andrei a fost condamnat inca de la naștere la o viața in scaunul cu rotile. S-a nascut prematur și a suferit mai multe complicații care i-au pus viața in pericol la doar cateva zile de la naștere.

- Gabriela Lucutar, supranumita si Regina Inturnericului, a devenit cunoscuta dupa participarea la emisiunile ”Imperiul Leilor” și ”Chefi la Cuțite”. Aceasta detine o firma de pompe funebre de pe urma careia a facut o avere colosala și deține un apartament de lux impresionant, cu un detaliu care atrage…

- Intr-o lume tot mai agitata, uitam cu desavarșire care sunt beneficiile mersului pe jos și ale plimbarilor in natura, impactul asupra sanatații noastre fizice și mentale fiind unul profund.

- O tanara din Romania a impartașit experimentul pe care l-a adoptat, in care traiește cu numai 75 de lei pe saptamana. Aceasta a prezentat ce cumparaturi a facut și cum a respectat bugetul impus.Cum arata meniul de 10.6 lei pe ziPentru ca alimentele se scumpesc pe zi ce trece, romanca s-a decis sa faca…

- Saptesprezece exemplare de pasari din specii strict protejate de lege au fost gasite de politisti la locuinta unui barbat din Domnesti, judetul Ilfov, acestea fiind eliberate in natura, relateaza News.ro. Politistii au deschis un dosar penal in acest caz. Foto: Roger Tidman / Avalon / Profimedia Inspectoratul…

- Odata cu transformarea Sibiului in Capitala Culturala Europeana, in 2007, orașul și-a deschis porțile catre lume intr-un mod la care nici macar autoritațile nu au banuit, deși au sperat.

- „Tot ce ține de viața copilului am susținere de la Veaceslav. Eu stau in apartamentul care ii aparține fiului meu impreuna cu el, in același bloc cu bunica, suntem vecini, mama lui Veaceslav”. Astfel a raspuns jurnalista Natalia Morari, intrebata la un interviu pentru Dorin Galben din ce bani traiește.