- Antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, Florin Maxim, a afirmat, marti, ca formatia sa este ca o Cenusareasa a fotbalului romanesc, creand emulatie odata cu accederea in finala Cupei Romaniei, pe care o va disputa miercuri, cu Otelul Galati, potrivit Agerpres.

- Sub privirile lui Marcel Ciolacu, Buzaul revine pe 'prima scena': Gloria promoveaza in Superliga dupa 15 aniGloria Buzau a revenit pe prima scena a fotbalului romanesc la 15 ani dupa ultima prezența in primul eșalon, dupa ce a caștigat pe teren propriu partida cu Unirea

- Duminica, Dinamo iși joaca ultima carte pentru evitarea retrogradarii in liga secunda. „Cainii” vor infrunta pe UTA Arad in ultima etapa a play-out-ului și au nevoie de o victorie. Un posibil succes, coroborat cu rezultate in favoarea acestora in minim doua din celelalte patru finale din subsolul clasamentului,…

- Juri Cisotti (30 de ani) mijlocașul celor de la Oțelul Galați a anunțat ca moldovenii vor sa ia Cupa și primul loc in play-out, dupa ce echipa lui a invins-o pe U Cluj, scor 1-0, in runda #5 din play-out-ul din Superliga. Dupa ce i-au invins pe ardeleni in Cupa Romaniei in urma cu 4 zile, scor 2-1,…

- CS Mioveni va disputa sambata in deplasare contra revelației fotbalului romanesc din acest sezon, Corvinul Hunedoara. Adversara argeșenilor este nou-promovata in Liga 2, dar este clasata in momentul de fața pe locul 3 in play-off, fara a avea drept de promovare. In schimb in Cupa Romaniei, Corvinul…

- Echipa de liga secunda Corvinul Hunedoara s-a calificat miercuri in finala Cupei Romaniei. Hunedorenii au invins in semifinala pe FC Voluntari cu 3-1. Aceștia vor intalni in finala caștigatoarea celeilalte semifinale dintre Oțelul Galați și Universitatea Cluj. Corvinul a deschis scorul prin Manolache,…

- Corvinul Hunedoara nu are drept de promovare in actuala stagiune, dar se descurca formidabil in primul sezon de Liga 2 # Trupa antrenata de Florin Maxim ocupa locul secund cu 4 runde inainte de startul play-off-ului și e sigura ca la anul va putea accede in Superliga # Invitat la GSP Live, agentul Bogdan…