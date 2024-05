37.000 de joburi cu salariul afisat au fost postate de la inceputul anului si pana acum pe eJobs.ro.

Stiri pe aceeasi tema

- In urma deciziei luate de Uniunea Europeana in ceea ce privește precizarea salariilor in anunțurile de angajare, tot mai mulți angajatori s-au conformat. Acest detaliu trebuie precizat obligatoriu intr-o oferta de angajare, precum și un alt aspect foarte important din aceeași direcție. Salariul, precizat…

- Un numar de 37.000 de locuri de munca aveau in anuntul de angajare si date despre salariul oferit, dintr-un total de peste 110.000 de posturi afisate, in primele trei luni ale acestui an, pe o platforma de recrutare online din Romania. Conform datelor centralizate de eJobs, 83% dintre joburile postate…

- De la inceputul anului și pana acum, dintr-un total de peste 110.000 de locuri de munca noi, postate pe o platforma de recrutare din Romania, 37.000 aveau și salariul menționat in anunțul de angajare. 83% dintre acestea au fost postate de angajatorii din

- Uniunea Europeana a decis, recent, termenul limita pana la care angajatorii vor fi obligați sa publice salariile pentru toate pozițiile pe care le scot in piața pentru angajare. Astfel, pana la mijlocul anului 2026, toate grilele salariale ar trebui sa fie publice. In plus, angajații vor avea posibilitatea…

- Numarul de locuri de munca noi postate de la inceputul anului a scazut cu aproape 10% fata de perioada similara a anului trecut, la 75.000 de joburi, aproape o treime dintre acestea venind din partea angajatorilor din retail, potrivit eJobs. Serviciile au fost al doilea cel mai activ angajator al…

- Pe platformele de recrutare, in anunțurile personale sau chiar in presa, angajatorii din Romania folosesc in majoritatea cazurilor exprimarea „salariu atractiv” sau „salariu motivant”. Uniunea Europeana va interzice insa acest gen de formulari. Conform noilor directive, angajatorii romani vor fi obligați…