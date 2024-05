Cupa României | Corvinul a uimit, Hunedoara petrece Corvinul Hunedoara (Liga 2) s-a autodepașit și a caștigat Cupa Romaniei, in dauna formației de prima liga Oțelul Galați. In finala disputata la Sibiu, scorul a fost egal dupa cele 90 de minute, scor 2-2. Pentru hunedoreni au marcat Coman (’38) și Manolache (’74), galațenii replicand prin Rusevic (’27, ’58 – penalti). Egalitatea a persistat și dupa cele doua reprize suplimentare, astfel ca s-a trecut la executarea loviturilor de departajare, unde Corvinul s-a impus cu 3-2. Invingatorii au marcat prin Manolache, Bradu și Herghelegiu, in timp ce Coman și Pirvulescu au ratat. Din tabara moldovenilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

