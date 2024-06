Stiri pe aceeasi tema

- Bibanul de mare, preferat de romani cand merg in vacanta in Grecia sau Italia, ar putea ajunge si in Marea Neagra. Oamenii de știința de la Institutul de Cercetari Marine incearca acum sa aclimatizeze specia si in Marea Neagra. Au adus 150 de pești din Mediterana și timp de un an ii vor monitoriza pentru a…

- Un procent de 42,5% se tem de calamitați naturale sau vreme extrema, 32,6% se tem de imbolnaviri in timpul vacanței și de faptul ca asigurarea nu va acoperi cheltuielile medicale, iar 32,3% se tem de pierderea, deteriorarea sau furtul bagajelor in timpul zborurilor internaționale. Aceste date provin…

- Italia, Franta si Spania sunt destinatiile unde iși petrec vacanta de vara trei sferturi dintre romani, insa pe lista se mai afla Grecia, Turcia, iar Malta a urcat și ea a urcat cateva locuri in clasament, dupa cum arata datele publicate de agențiile de t

- Intervievat in ziua un care și-a lansat candidatura pentru Primaria Baia Mare, Mircea Dolha a raspuns cu amabilitate tuturor intrebarilor adresate de jurnaliștii prezenți la eveniment. Inconjurat de susținatorii sai, fostul deputat și viceprimar al orașului a spus foarte clar ca propria candidatura…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Sore adora sa calatoreasca, iar de curand, a plecat in prima vacanța impreuna cu noul iubit și fiica lor. Cei doi au fost in vacanța și in Italia, iar ieri au ajuns in Maldive, impreuna cu Erin.

- Vacanțele creeaza cele mai frumoase amintiri, iar vremea contribuie mult la acest aspect. In funcție de vreme iți propun cele mai bune destinații pentru fiecare luna in parte. Ianuarie schi in Alpi sau sejur in Insulele Caraibe Luna ianuarie este ideala pentru o vacanța la schi in Alpi, iar prețurile…

- Motorola ne-a obișnuit in ultimii ani cu smartphone-uri performante la prețuri accesibile, dar seria Edge 50 de anul acesta pare ca vine cu niște schimbari care nu sunt obligatoriu in avantajul clienților. Am testat in ultima saptamana Motorola Edge 50 Pro, un telefon pe care, sincer, m-am cam chinuit…

- Evenimentul din 17.03.2024 a fost istoric și a adunat peste 12.500 de participanți din Anglia, Italia, Spania, Scoția și Romania, conform relatarilor presei romanești. Atmosfera din sala a fost pur și simplu incredibila. Pe parcursul celor aproximativ 3 ore de spectacol, Andra și invitații sai au reușit…