Adio Liga 1? Visul frumos inca NU s-a terminat. FC Botoșani, infrangere la scor in fața Oțelului, dar merge la BARAJ FC Botoșani a fost invinsa in aceasta seara la Galați de Oțelul lui Dorinel Munteanu cu scorul de 2 – 0, dupa un meci in care indiferent ce a incercat, echipa lui Valeriu Iftime nu a reușit sa marcheze. Echipa gazda, Oțelul, incepea rima repriza in teren cu Pap, Adascaliței, J. Cisse, Ghiocel, M. Silva, […] Citește Adio Liga 1? Visul frumos inca NU s-a terminat. FC Botoșani, infrangere la scor in fața Oțelului, dar merge la BARAJ in Botosani24.ro .