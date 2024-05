Stiri pe aceeasi tema

- Clasata pe locul 12 la finalul sezonului, cu sapte victorii, doua remize si 17 infrangeri, acumuland 23 de puncte, Handbal Club Zalau este nevoita sa sustina si in acest an barajul pentru mentinerea in Liga Florilor, la fel cum s-a intamplat in sezonul anterior. Echipa condusa de Gheorghe Tadici va…

- In acest weekend, in perioada 24 – 26 Mai, Federația Romana de Handbal organizeaza la Sala Sporturilor Mioveni Turneul de Baraj pentru menținerea/promovarea in Liga Naționala Feminina de Handbal. Programul meciurilor: VINERI, 24 Mai ORA 11.00 CSM Tg. Jiu – CS Activ Prahova Ploiesti ORA 14.00 HC Zalau…

- CSM Targu Jiu a fost invinsa in deplasarea de la Braila, in ultima etapa din Liga Florilor, scor 43-24. Astfel, rezultatul le obliga pe gorjence sa mearga la barajul de mentinere-promovare, dupa ce au incheiat campionatul pe locul al 11-lea. Tg. Jiu a inceput greoi meciul, iar gazdele deja aveau 4-0…

- ​​CFR Calatori a anunțat ca Trenurile Soarelui, catre Constanța și stațiuni, vor circula din 14 și 15 iunie pana in 7/8 septembrie. Care este programul acestor trenuri și ce zone sunt ingrozitor de lente? Ce tren face 20 de ore?

- George Marin Turneul final al Diviziei A feminine – practic liga secunda a handbalului – a desemnat drept promovate in Liga Florilor echipele din Slatina și din Iași, ambele fiind numite CSM, clasate pe primele doua locuri in ordinea enunțata. Participanta pentru a treia oara consecutiv la turneul final…

- Sezonul regulat al campionatului eșalonului secund feminin s-a incheiat, de astazi, emoțiile mutandu-se la Iași.Asta pentru ca urmeaza turneul de promovare, care va stabili cele doua echipe care vor promova direct și cele doua care vor merge la baraj. Cele opt echipe calificate la acest turneu, care…

- Echipa de handbal feminin a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatita profesorii-antrenori Florin Ciubotariu și Iulian Dugan a caștigat faza zonala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, dupa ce s-a impus in finala disputata pe teren propriu, cu scorul de 21-9 (10-6), in fața reprezentantei…

- Cutremur in Romania, duminica noaptea. Un seism cu magnitudinea 3,4 s-a produs in Moldova, județul Bacau, la ora 22:42. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la o adancime de 17 km, in apropierea urmatoarelor orase: 32 km SV de Vaslui, 34 km E de Bacau, 38 km…