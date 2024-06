Traseul montan din zona Dealul lui Pușcă de la Colibița din nou deschis! Mai mulți copaci căzuți pe traseu l-au făcut impracticabil Salvamont Bistrița-Nasaud, alaturi de Ocolul Silvic Bistrița- Bargaului și ADI Turism au reușit sa redeschida traseul montan din zona Dealul lui Pușca de la Colibița. Acesta a fost inchis anul trecut din cauza unor copaci cazuți pe traseu. Traseul montan din zona Dealul lui Pușca de la Colibița este din nou practicabil, dupa de a fost inchis anul trecut. Acesta a fost refacut și degajat de copacii cazuți, care au dus la inchiderea traseului. „Avem vești excelente pentru voi! Traseul montan din zona Dealu Pușca, stațiunea Colibița este din nou deschis! Dupa ce a fost inchis anul trecut din cauza… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

