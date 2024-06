Stiri pe aceeasi tema

- Boli foarte periculoase transmise de țanțari se raspandesc in Europa din cauza crizei climatice Continue reading Boli foarte periculoase transmise de țanțari se raspandesc in Europa din cauza crizei climatice at Tabu.

- Dr. Viorela Nitescu, medic primar pediatru, toxicolog si seful Sectiei de toxicologie de la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitala, afirma ca, in ultima vreme, medicii de la aceasta unitate sanitara se confrunta cu mai multe cazuri ale unor copii intoxicati voluntar cu substante psihoactive dupa…

- Noua generație de medicamente pentru obezitate produce schimbari ample in industria farma, dar are ramificații și in alte zone ale economiei, unele companii avand de pierdut in urma stilului de viața sanatos al pacienților, potrivit unei analize publicate de XTB Romania, broker de investiții pe piețe…

- Iata cateva dintre cele mai raspandite și periculoase obiceiuri pe care multe persoane le adopta:1. Lipsa somnului adecvatIn goana dupa succes profesional sau din dorința de a ne bucura de cat mai mult timp liber, somnul este adesea sacrificat. Privarea de somn poate avea efecte devastatoare asupra…

- Moartea suspecta a 17 pacienți de la spitalul Pantelimon a pornit 4 anchete de amploare. Pacienții de la Terapie Intensiva ar fi primit tratament in doze și de 10 ori mai mici decat era necesar. Managerul a fost sesizat in scris de directoarea de ingrijiri. Cea care a reclamat ca ar fi suspiciuni cu…

- Din pacate, din ce in ce mai multe loturi de fructe și legume au fost retrase de pe piața romaneasca, și cea europeana, ca urmare a depistarii unor substanțe nocive. Așa se face ca, pe langa roșii, au fost retrase și capșune din magazinele din Romania, fiind distruse imediat. ANSVSA trage noi semnale…