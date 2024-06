Stiri pe aceeasi tema

- FC Sevilla a anunțat prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele de socializare ca Sergio Ramos (38 de ani) va parasi echipa. Jucatorul a petrecut un singur sezon pe „Ramon Sanchez-Pizjuan”. Fundașul a ajuns liber de contract la Sevilla dupa o aventura eșuata la PSG și va parasi formația tot…

- La Liga investigheaza un posibil aranjament la partida dintre Sevilla și Cadiz, scor 0-1, disputata pe 15 mai, potrivit El Confidencial. Rayo Vallecano, contracandidata la retrogradare a lui Cadiz, a lansat acuzațiile. Cadiz a reușit sa o invinga pe Sevilla cu scorul de 1-0. Golul a fost marcat de Sergio…

- La 38 de ani, Sergio Ramos continua sa evolueze la un nivel foarte bun, acum in tricoul celor de la Sevilla. Fundașul central a fost inclus in echipa sezonului din top 5 campionate europene și a reacționat pe rețelele sociale. In septembrie 2023, Sergio Ramos a revenit la o echipa extrem de draga lui,…

- 1824 : Simfonia a IX-a, de Ludwig van Beethoven , a avut premiera la Viena . Daca o astfel de creație s-ar putea inrama, ar merita o rama aurita. 1986 : Echipa de fotbal Steaua București a cucerit, pentru prima data in istoria fotbalului romanesc, Cupa Campionilor Europeni , invingand-o in finala…

- Sergio Ramos (38 de ani) l-a „pedepsit” pe Isco Alarcon (32 de ani), care a exagerat dupa o palma peste fața primita in careul celor de la FC Sevilla de la Loic Bade. Faza la care arbitrul dictase o lovitura de la 11 metri, decizie revizuita cu ajutorul VAR. Betis - FC Sevilla s-a terminat 1-1, dupa…

- Echipa de BIliie Jean King Cup a Romaniei va avea un duel dificil cu Ucraina pentru calificarea la turneul final. Intalnirea are loc in SUA pe zgura verde la finalul saptamanii viitoare. Circuitul WTA ia o pauza de o saptamana, aceasta fiind dedicata intalnirilor de Billie Jean King Cup. Echipa Romaniei…

- Tribunalul Bucuresti a decis luni, ca Dan Ilie Morega, fostul prefect de Gorj, are obligatia de a nu parasi domiciliul, fara permisiunea anchetatorilor. Decizia magistratilor este definitiva.

- Sergio Ramos, care pe 30 martie va implini 38 de ani, impresioneaza in acest sezon. Și le-a aratat fanilor cum se menține in forma, chiar și in zilele libere. Și pare ca nu are de gand sa renunțe la fotbal, chiar daca la vara devine liber de contract. Revenit la Sevilla la inceputul acestui sezon, dupa…