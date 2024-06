Precipitaţiile provoacă pagube în China Precipitatiile abundente si inundatiile au cauzat pagube grave in sudul Chinei, provocind alunecari de teren si facind drumuri impracticabile, informeaza DPA. Televiziunea de stat chineza a relatat luni ca regiunea Guangxi din sudul Chinei se astepta la pagube economice totale de circa 329 milioane de yuani (45 milioane de dolari), printre altele din cauza terenurilor agricole distruse sau a ca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

