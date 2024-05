Cu una sau doua zile inaintea ultimului meci disputat de FC Petrolul Ploiești in play-out-ul SuperLigii, cel din deplasarea de la CSM Politehnica Iași, conducerea clubului gazarilor s-a intalnit cu mijlocașul defensiv ivorian nascut in capitala Abidjan, Tiemoko Ismael Diomande (foto la titlu și sus in text). Scopul? Rezilierea amiabila a contractului fotbalistului avand și […]