- CS Unirea Ungheni 2018, ocupanta locului 2 in Seria 9 a Ligii a III-a, a incheiat la egalitate sambata, 25 mai, scor 1-1 (1-0), in deplasare, cu SCM Zalau, campioana Seriei 10 din cadrul aceleiași ligi. Pentru echipa din Ungheni a inscris Piper, in minutul 23, iar pentru gazde a egalat Pop, in minutul…

- CS Unirea Ungheni 2018, ocupanta locului 2 in Seria 9 a Ligii a III-a, a invins miercuri, 22 mai, cu scorul de 3-0 (0-0), pe teren propriu, SCM Zalau, campioana Seriei 10 din cadrul aceleiași ligi. Partida s-a disputat pe Stadionul "Central" din Ungheni și a contat pentru prima manșa a semifinalei pentru…

- Unirea Ungheni primește, vineri, 17 mai, vizita formației Gloria Bistrița, intr-un meci din cea de-a 9-a etapa, ultima, din faza play-off a Ligii a III-a de fotbal, Seria a 9-a. Inaintea acestui joc, programat de la ora 18.00, bistrițenii ocupa locul I in clasament, avand 57 puncte, iar gruparea din…

- CSU Alba Iulia a reușit sa-și revina dupa infrangerea rușinoasa suferita, etapa trecura, in fața liderului Gloria Bistrița, reușind sa caștige partida disputata astazi pe stadionul „Pielarul”, din Sebeș, in fața Unirii Ungheni, cu scorul de 3-2 (2-0). • 1-0, MIN. 18: OUEDRAOGO a deschis scorul, prima…

- In cea de-a 6-a etapa a fazei play-off din Liga a III-a de fotbal, Seria a 9-a, Unirea Ungheni a terminat, vineri seara, la egalitate, scor 0-0, in deplasare, cu CS Gloria Bistrița 2018. In urma acestui rezultat, bistrițenii raman in fruntea clasamentului, avand 51 puncte, cu 5 in plus fața de echipa…

- Unirea Ungheni a caștigat, sambata, cu 2-0, partida disputata in deplasare cu CS Universitar Alba Iulia, din cea de-a doua etapa a fazei play-off din Liga a 3-a de fotbal, seria a 9-a. In celalalt joc din play-off, Gloria Bistrița și ACS Mediaș au remizat scor 1-1. In clasament conduce Bistrița cu 44…

- Unirea Ungheni (foto) s-a impus, vineri, in deplasare, cu 2-1, in fața formației ACS Mediaș, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off din Liga a 3-a de fotbal, seria a 9-a. Intr-o alta partida, Gloria Bistrița a trecut, pe teren propriu, cu 3-0, de CS Universitar Alba Iulia. In clasament conduce…

- Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei va intalni sambata, de la ora 17.30, la Braila, selectionata Macedoniei de Nord intr-o partida amicala. Handbaliștii tricolori se pregatesc in vederea dublei cu Cehia, din barajul pentru Campionatul Mondial de handbal masculin din 2025. Partidele, tur-retur,…