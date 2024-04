Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de proporții in Timișoara! Un tanar a murit subit in timp ce se afla intr-un salon de tatuaje, in urma cu puțin timp. Medicii nu au mai reușit sa ii salveze viața baiatului, care a fost gasit fara suflare. Decesul s-a produs in doar cateva minute.

- Un tanar din Iași a reușit sa stoarca 5.500 de euro și 2.000 de lei de la o batrana, dupa ce s-ar fi dat drept medic și a pacalit-o ca nepotul ei, care ar fi suferit un accident rutier grav, are nevoie urgenta de acești bani, fiindu-i pusa in pericol viața. Barbatul nu este la prima fapta, astfel ca…

- DUREROS… Un tanar de 29 de ani din municipiul Huși, șofer pe camion in Germania, și-a pierdut viața intr-un cumplit accident rutier. Francisc Cioloca nu a avut nicio șansa sa scape cu viața, dupa ce vehiculul de mare tonaj pe care il conducea pe autostrada A7, in direcția Wurzburg, a intrat in coliziune…

- Un sofer din Braila care a condus baut si a provocat un accident in urma caruia a murit o fata de 16 a fost arestat preventiv. Magistratii Judecatoriei Faurei au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a tanarului de 23 de ani dupa ce, duminica, acesta a fost retinut pentru 24 de ore. Tanarul s-a…

- Accident tragic la Singerei. Un șofer de 61 de ani a decedat dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit de un copac. Barbatul s-a stins in timp ce medicii ii acordau primul ajutor medical.

- Un cumplit accident rutier a avut lco in aceasta dimineata pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta. Din primele informatii soferul unui autoturism Volkswagen inmatriculat in judetul Ialomita, care circula catre podul IPMC a pierdut controlul autoturismului in sensul giratoriu de la intersectia…

- Un teribil accident rutier a avut loc, seara trecuta, pe Șoseaua Siești din Capitala. In urma impactului violentm un tanar de 18 ani a murit pe loc, dupa ce a intrat cu viteza intr-un copac.

- Accident ingrozitor in Valcea. Un tanar de 23 de ani a fost scos mort de sub fiarele mașinii, dupa ce a intrat intr-un TIR. Medicii au incercat sa ii salveze viața, insa fara succes. Tanarul a suferit rani foarte grave, incompatibile cu viața. Atat mașina, cat și camionul au fost distruse.