Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au murit in ziua de Paște dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe carosabil si s-a izbit de un copac. Accidentul a avut loc in judetul Braila, iar soferul avea permisul anulat. Un barbat, de 41 de ani, care conducea un vehicul pe DJ 221, catre comuna Gemenele, la iesire din localitatea…

- Doua persoane au murit duminica dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. Șoferul avea dreptul de a conduce anulat.Accidentul s-a petrecut pe DJ 221, in județul Braila.

- Un accident ingrozitor s-a produs, in urma cu doar o zi, in Braila! Un tanar s-a stins din viața in brațele medicilor, in timp ce incercau sa ii salveze viața. Acesta a intrat cu camioneta pe care o conducea pe contrasens, iar impactul cu o autoutilitara l-a costat viața. Șoferul de 25 de ani nu a mai…

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega a fost implicat joi seara intr-un accident rutier. El este la al șaselea dosar penal pentru conducere fara permis„La data de 21 martie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier Targu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 78…

- Ieri, 12 martie, polițiștii Compartimentului Rutier Beclean au depistat in flagrant delict, un șofer cu permisul suspendat. In cadrul activitaților de monitorizare a respectarii regimul legal de viteza, pe Drumul Județean 171 in Ilișua, polițiștii rutier au oprit un autoturism care a depașit limita…

- Inca o tragedie s-a produs pe ”Drumul Morții” din Sibiu! Un barbat a murit intr-un accident cumplit, in urma cu cateva ore. Duba in care se afla a fost lovita frontal de un TIR și distrusa in totalitate. Șoferul nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Tanarul a ajuns in arestul poliției, sambata, 9 martie, dupa ce nu a oprit pe strada Moldovei din Bacau, la semnalele polițiștilor și a incercat sa scape, marind viteza, informeaza Ziarul de Bacau.Oamenii legii au pornit in urmarirea mașinii, pe care au reușit s-o blocheze in trafic, apoi l-au reținut…

- Barbatul in varsta de 38 de ani care a intrat pe contrasens și a provocat un accident mortal in apropiere de localitatea clujeana Dumbrava avea permisul de conducere suspendat de mai bine de o luna.